近來國軍訓練中的「刺槍術」引發民眾討論，有人認為，在現代化戰爭中，刺槍這個戰鬥技巧已經明顯過時，應該要從國軍訓練中淘汰；對此，前國防部長、退輔會主委馮世寬則認為刺槍在作戰中仍有用處，今(22)日在立院接受質詢時更指出自己在空軍幼校就學時學過剌槍，「你們可別來找我打架。」

綜合媒體報導，針對外界討論關於國軍訓練中「刺槍術」的存廢，國防部指出，考量到未來國軍可能多數將在濱海城鎮進行守備作戰，「刺槍術」則為近迫戰鬥以及基本防衛的基礎，國防部決定會保留這項訓練，未來會進一步在志願役以及軍事訓練役的新兵戰鬥教練以及期末驗收中，納入刺槍進迫防衛演練。

而今日馮世寬到立院向外交及國防委員會進行業務報告，被立委詢問到刺槍術的相關問題，他回應表示，所有戰術運用都不能夠隨意廢除，老軍人都會拳術等武術，刺槍術則是他在空軍幼校就已經學過，他還「警告」立委，「你們可不要跟我打架！」

馮世寬也被問到榮民是否會接受疫苗相關問題，馮指出，目前榮譽國民之家等相關單位已經在進行調查，也希望榮民們可以配合施打，但最後還是配合防疫指揮中心的政策來進行。

(中時新聞網)