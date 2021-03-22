台灣5G市場迅速發展，各大電信業者亦力拼用戶成長，挑戰2021年底超越550萬總用戶數、突破20%滲透率。看好5G市場潛力及Z世代消費風潮崛起，台灣三星電子宣布推出專為Z世代社群生活量身打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機，期待IP67防水防塵、相機支援OIS防手震，搭配6,400萬畫素相機、120Hz玩家級螢幕更新率等特點席捲Z世代用戶的心。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「2020年Galaxy A系列表現亮眼，銷售量較去年同期成長近4成，其中又以13-17歲用戶成長相對顯著。此外，Galaxy A系列因搭載5G展現超高CP值深獲消費者青睞，A42 5G自去年底上市，隨即名列市調機構TOP 10熱銷機型、榮登Android熱銷第一。看好5G手機需求攀升，Galaxy A52 5G可望延續熱銷氣勢，達成上市後首月進入市調機構TOP 10的銷售目標。」

Galaxy A52 5G 將推出潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆四種顏色選擇。6GB+128GB版本即日起在三星商城、全台三星智慧館、中華電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$13,990；8GB+256GB版本即日起則於三星商城、全台三星智慧館、各大電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$15,990。

Galaxy A52 5G支援IP67防水防塵。搭載Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕，並支援120Hz更新率，更流暢清晰4,500mAh超長續航力電池及支援25W閃電快充功能，讓你下課「FUN肆」追劇、盡情打game不斷電！

Galaxy A52 5G搭載OIS防手震、4K影片快照、一鍵拍錄、夜間模式及多種場景智慧辨識等功能，並搭載超高解析4+1相機鏡頭，讓使用者隨手就能拍出A咖美照！最高支援6,400萬超高畫素主鏡頭，校園青春生活一鍵神還原；透過1,200萬畫素超廣角鏡頭，不論踏青郊遊、家族聚會或班級聚餐，親友再多、美景再大皆可輕鬆捕捉；亦配備500萬畫素景深及微距鏡頭，不需努力就能化身攝影達人，紀錄生活所有的唯美細節；此外，前鏡頭採用3,200萬畫素、f/2.2光圈，自拍照怎麼拍怎麼美！

Galaxy A52 5G俏皮可愛的豆豆鏡頭，搭配質感霧面機殼與活潑四色選擇，讓手機瞬間化身校園最潮穿搭配件！內建多款Snapchat鏡頭濾鏡、AR貼圖及虛擬人偶，可快速拍攝各種風格影像，展現獨特style。此外，亦完整體現Galaxy生態圈，不僅能跨裝置串聯使用者的運動休閒與生活，更能隨時與好友進行音樂分享，透過各自的Galaxy Buds同步聆聽喜愛的歌曲。另亦搭載螢幕指紋辨識及Samsung Pay行動支付，陪伴使用者拓展校園與課後生活的無限可能！

(科技)