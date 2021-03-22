趙少康拋改革中常會由35席減至15席 促黨主席快改革別鄉愿

中廣董事長趙少康上午開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，從故總統蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，明知有問題卻鄉愿不肯動，如今沒執政，中常委竟高達35人，比民進黨18人、中共7人還多；他建議改為15人，由行政院長等4名部會首長、立法院4人、縣市長6人，加上當然中常委黨主席1人，都由具民意基礎的從政黨員擔任，發揮內造政黨精神。

趙少康重回國民黨，因宣稱參選2024總統，上周三中常委林金結在中常會認為不妥，指2022勝負未定就談2024，會讓外界看笑話。趙少康當天立即發聲明反駁，指「特定中常委把砲口對內，分化國民黨團結，讓民進黨見縫插針，才讓外界看笑話。」上午並舉辦記者會，討論改革國民黨中常會。

趙少康說，故總統蔣經國以後的黨主席，把中常會搞的每下愈況，越來越糟，大家都知道中常會問題大，但大家都不講。國民黨中常委有質和量的問題，在量的部分，中共有9000萬黨員，政治局委員才25個、常委才7個；國民黨34萬黨員，卻搞了35個中常委，大而無當，民進黨是執政黨，中常委也才18個。

他說，在質的部分，中常委要有代表性，但國民黨很多人養人頭黨員，最後再集團換票產生中常委，除了少部分有民意基礎，大多數中常委不知道怎麼產生的，也不知道對黨和國家有何貢獻，不能反應基層黨員意見及社會脈動，有些還跑到大陸做生意，把國民黨名聲都搞壞了，中常會今天沉淪到這種地步，蔣經國以後的歷任黨主席都有責任。

趙少康說，改造中常會很簡單，必須有「內造政黨」精神，往內閣制邁進一步。中常委名額限定15人，執政時，由行政院長及其指定部會首長共4人，及立法院長、大小黨鞭共4人，直轄市及縣市代表共6人，加上黨主席為當然中常委及中常會主席；在野時，立法院大小黨鞭及立委8人，直轄市及縣市代表6人，加上黨主席，共15人，既能反映民意，又有效率。

他也說，現在每週三的中常會，都是浪費大家時間，沒實質意義，中常會身為國民黨決策的核心機構，失去功能、威望、公信力，叫什麼核心機構？這也是國民黨失去政權的原因之一，改革中常會其實很容易，只要黨主席下定決心就可以，不該鄉愿不動。

趙少康也說，他知道若要參選黨主席，相關選舉細則要中常會通過，因此理論上應該拍中常會馬屁、拜訪中常委，甚至有人說他該請吃飯，但他若當黨主席要改革中常會，因中常會通過細則讓他能選，他選上後又改革中常委，是過河拆橋，不太有道義，因此他不願意做，既沒拜訪中常委，連一通電話都沒打，中常委若覺得他選黨主席對國民黨有利，能幫國民黨選舉，「你們就讓我選」，如果覺得不需要，就不要讓他選，「我不勉強」。

(中時 )