日前發生火災的阿里山近日已經獲得控制，前天也已恢復交通。交通部公路總局22日表示，因應疫情趨緩，林務局經重新評估阿里山國家森林遊樂區管制人數上限，將由原4355人調整為8155人；另考量今年天候良好且花況佳，預期將湧入大量賞花人潮及車潮，公路總局與相關單位將持續花季期間阿里山森林遊樂區聯外道路台18線交通管制，例假日及連續假日上午6至11時仍管制小型車通行65.4k（湖底）～88.2k（阿里山森林遊樂區），自行開車前往的用路人提前於台18線61k小型車轉乘點，停車後轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區。如屆時停車場將停滿時，公路總局也將透過沿線CMS宣導提醒各位用路人改往其他景點，另請遊客行經該路段時，耐心行駛，並依循現場管制人員通行。

團體旅遊的旅行社或遊客，例假日及連續假日管制期間上午6至11時可先至台18線29k遊覽車購票處購票，另提醒各遊覽車駕駛遵循當地導引人員指揮停放車輛。

公路總局提醒，花季期間請遊客多使用大眾運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含高鐵嘉義站─阿里山、台鐵嘉義站─阿里山、台北轉運站─阿里山、及日月潭─阿里山等4條路線，搭乘大眾運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

(旺報 )