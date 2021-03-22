一名29歲林姓婦女生完3個小孩後，因懷孕時撐大肚皮，產後皮膚鬆弛，妊娠紋嚴重，垂皺肚皮並出現小「腹」婆，積極瘦身健身依然無法改善，中醫大新竹附設醫院整型外科醫師廖偉捷建議她做「腹部拉皮手術」，手術後讓她小腹回復產前的緊緻與平坦，也重振自信。

廖偉捷說，婦女孕期時因為肚皮撐大，皮下纖維組織斷裂，會產生皮膚擴張紋，也就是妊娠紋，出現又皺又鬆垮的肌膚，目前婦女孕後要讓小腹恢復產前的平滑，最好的方式就是做腹部拉皮手術，完全沒有任何的後遺症。

廖偉捷說明腹部拉皮手術，是在肚臍下方增加一道刀口，延伸到恥骨上方，再往左右延伸往外到腹股溝之處，把多餘的肚皮和妊娠紋切除，不用拆線換藥也不用引流管，做此手術的婦女通常一天即可出院。

廖偉捷指出，在為林婦做腹部拉皮手術的同時，並在林婦的左右大腿做了環抽脂訪，左右各抽約350cc，做自體脂訪移植的隆乳手術。

林婦手術後不僅肚子平坦，皮膚恢復產前的緊緻，雙腿也變細長，罩杯也從原本的A罩杯晉升為C罩杯，更將她原本扁平的肚臍，變成細長型的肚臍，「一舉四得」。

廖偉捷建議產後婦女，如果計畫不想再懷孕，並且產後1年都無法解決妊娠紋等問題，可考慮腹部拉皮手術。強調做這項手術除了整型外科醫護團隊，還要有堅強的麻醉科專業團隊及各科後送支援，可給女性最安全的手術處置，讓女性找回自信美。

(中時 )