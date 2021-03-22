在歐盟與美國相繼表態不升息的態勢後，令人倍感意外的是，新興市場卻在一個接一個的升息了！

3月17日，巴西央行率先升息3碼，標誌著新興市場央行新一輪加息浪潮的開啟；3月18日，土耳其央行一口氣升息8碼，結果惹怒總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），使得央行總裁阿巴爾（Naci Agbal）馬上遭解職；接著，3月19日，俄羅斯央行也宣布升息1碼，將基準利率調升至4.5％。

與他們形成鮮明對比的是，美國1.9兆美元新一輪紓困計劃剛剛開始實施，歐洲、澳大利亞等地則紛紛在加大購債力度。

在新興市場這一波接連加息背後，是全球糧價暴漲導致的各地通膨的飆升。

世界銀行數據顯示，受疫情影響，全球食品價格在2020年總體上漲了20%，進入今年後，多數主要農產品價格總體上仍處於上升態勢。聯合國糧農組織彙編的食品價格指數已經連續九個月上揚，在2月達到116點，這是2014年7月以來最高。

2月糖和植物油的漲勢尤為強勁，這是因為產量低於預期，以及部分地區出口供應趨緊。主要穀物價格與去年同期相比，漲幅則相當顯著了。今年2月份，國際高粱價格較去年同期上漲82.1％，國際玉米價格較去年同期上漲45.5%，小麥價格較去年同期上漲19.8%。

肉類價格方面，2月份國際牛肉和羊肉報價走高。相比之下，豬肉報價則呈現跌勢，乳製品則由於進口需求上漲，且乾旱天氣導致新西蘭等主要出口國供應量減少，價格指數連續九個月上升，已經接近40個月的高點。

隨著糧價的大漲，新興市場多國通膨已經來到令人堪憂的水平，阿根廷今年頭兩個月的通膨率均達到8%，尼日2月食品通膨率較去年同期增長21.79%，創下15年來的最高水平。

阿根廷等地的狀況只是新興市場的一個縮影，在巨大的通膨壓力以及貨幣貶值壓力面前，巴西、土耳其、俄羅斯已經率先行動了。

截至2021年2月，巴西和俄羅斯消費者物價指數(CPI)較去年同期均上升至5%以上，土耳其CPI較去年同期超過15%。

隨著糧食價格的上漲，包括蔬菜、食用油、糖、乳製品和肉類在內的幾乎所有的食品價格都在上漲。不禁讓人猜測，下一個升息的新興市場會是那個國家。更重要的是，歐、美、大陸這幾個大型經濟體，最終是否能擋住這個趨勢。

(中時新聞網)