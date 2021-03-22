台北市議員游淑慧目前仍單身，她今（22）日在臉書分享與高雄市議員邱于軒的日常對話，指出早幾年身邊的朋友一一走入婚姻，當時也會勸她趕快考慮結婚生子、要幫她介紹對象，媽媽更是見一次念一次。游淑慧坦言，也會憧憬婚姻、孩子與家庭，且單身久了，偶爾難免覺得「空虛寂寞覺得冷」。

44歲的游淑慧分享「單身女子與職場媽媽的清晨對話」，邱于軒7點多打給她，驚慌的說「我輪胎破了，會晚點到台北」「我現在不知道要怎麼辦」。她則老練回說，「找信用卡道路救援啊」，同時心中隱隱得意單身女子必須有解決各種生活問題的技能。

邱于軒接著回，「我已經找我老公來了」。游淑慧透露，當時瞬間挺羨慕有靠山能呼叫。沒想到邱于軒又大喊，「怎麼辦？我還穿著史努比睡衣」「很丟臉，我是議員耶」，這時游好奇問，怎麼穿睡衣出門？原來邱先送小孩出門上課。

掛掉電話後，游淑慧只想說，「要兼顧工作與孩子的堅強媽媽加油」。她表示，兩人這種類似對話常常發生，邱在工作、家庭、孩子三頭燒，而她扮演傾聽垃圾桶。

以前朋友也常勸游淑慧趕快考慮結婚生子，熱心要幫忙介紹對象，游淑慧指出，老媽更是見一次唸一次，「小心老了沒人照顧！」這幾年，卻越來越常聽到「單身真好」「想做什麼就做什麼」「養小孩好花錢」。

游淑慧坦言，也會憧憬婚姻、孩子與家庭，強調自己並非單身主義者，只是常常看到週圍女性朋友在踏入家庭後的轉變和燃燒，心裡也會有點膽顫心驚。「當然單身久了，偶爾難免覺得空虛寂寞覺得冷」，

游淑慧說，和已婚的朋友總會互相羨慕彼此，並提起一位以前班上的資優生，婚後出席同學會時，對方帶著疲憊的黑眼圈、來不及梳理的頭髮，原本對人生雄心壯志，後來選擇了一份安穩的行政工作。游表示，「或許這是她幸福的選擇，但這一景還是讓我在那幾年，對於婚姻有點灰色。」

(中時新聞網)