2021年2月手機市場銷售成績出爐！根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年2月台灣手機市場的銷售量約46.9萬支，整體出貨量自去年底開始一路往下掉，2月天數雖少，但適逢農曆春節及西洋情人節促銷搶市，卻未見買氣回溫，反而較去年同期下降8%。本月新機三星Galaxy A32新機開賣勢如破竹，偕同旗艦新機S21 Ultra、S21+紛紛進榜，而蘋果新機iPhone 12不僅持續霸榜前六名，也是本月手機銷售額、銷售量和單機三冠王。

傑昇通信公布2月手機銷售榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

以2月熱銷單機來看，前十名中由蘋果iPhone 12 128G、iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 Pro Max 256GB、iPhone 12 Pro Max 128GB、iPhone 12 Pro 256GB及iPhone 11 128GB，包辦前六名；至於iPhone 12 mini 128GB及 iPhone 12 64GB同時較上月下滑兩個名次， iPhone 12 256GB更從前十名跌落至第十八名，重摔落地。

北台灣通信連鎖直營門市的傑昇通信表示，iPhone 12 256G官方建議售價在3萬2，與iPhone 12 Pro 128G[開箱][夜拍評測]的通路價格接近。後者相機是iPhone 12系列中價格最低的三鏡頭模組，iPhone 12僅採用雙鏡頭，以門市銷售觀察消費者行為，若在意相機功能升級的則會入手iPhone 12 Pro 128G，而這也從排行榜上可發現，iPhone 12 Pro 128G本月上升一個名次至第二名。

而Android陣營則是以三星Galaxy A42（6+128G）排名最靠前，拿下第7名成為2月Android最熱銷單機，三星在本月熱銷榜單中共有6個席位，其中 Galaxy A系列包辦4支，且都是三星目前1.5萬元以下價格帶的產品，尤其是萬元有找的Galaxy A32，一開賣就衝進排行榜第11名，超車iPhone 12；而三星年度旗艦機Galaxy S21 Ultra [評測1]、S21+也沒讓人失望，1月上市開賣，在農曆年節期間大打價格戰，正式在2月進榜。

傑昇通信指出，三星以A系列產品主打中階至中高階價格帶奏效，自去年Galaxy A42上市後，開始陸續補齊A系列各價格帶產品，搶下台灣中階智慧型手機市佔近半數，以2月新機Galaxy A32驚人的銷售成績來看，相信與系統業者深度合作的Galaxy A52，有望延續熱銷氣勢進入3月熱銷榜。

1月上市的5G新機OPPO Reno5 [評測2]，擁有65W超級閃充、90Hz螢幕更新率、搭載6.43吋 OLED螢幕及高通S765處理器，官方建議售價近1萬5，傑昇通信門市實際銷售12,290元，輕旗艦規格及好入手的價格，2月也低調進熱銷榜第八名，僅次三星Galaxy A42，無疑是本月MVP，甚至帶動OPPO A53、A73銷量一起成長；而realme C3蟬聯第九名，第十二名的VIVO Y20，也較上月進步一個名次。

(科技)