預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）在全台開始施打，由於受到班機影響，疫苗於今上午11時10分運抵馬祖，成為全國最後一個收到疫苗的縣市。連江縣衛生福利局長曾玉花表示，10劑疫苗可提供給100位一線醫護人員施打，但今不會施打。
曾玉花表示，受到天候、班機因素影響，AZ疫苗今（22日）上午11時10分運抵馬祖。全縣共有140位醫護人員，經調查有39位醫護願意接種，由於疫苗剛運抵馬祖，醫護人員分散於4鄉5島，後續仍須進一步安排規畫，所以今天不會施打。
(中時 )
預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）在全台開始施打，由於受到班機影響，疫苗於今上午11時10分運抵馬祖，成為全國最後一個收到疫苗的縣市。連江縣衛生福利局長曾玉花表示，10劑疫苗可提供給100位一線醫護人員施打，但今不會施打。
曾玉花表示，受到天候、班機因素影響，AZ疫苗今（22日）上午11時10分運抵馬祖。全縣共有140位醫護人員，經調查有39位醫護願意接種，由於疫苗剛運抵馬祖，醫護人員分散於4鄉5島，後續仍須進一步安排規畫，所以今天不會施打。
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