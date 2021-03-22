民眾黨立委高虹安今日上午召開記者會表示，過去由台灣工研院技轉投資的「瀚薪科技」，今年2月清算不久後，中國就出現產品內容歷程幾乎一模一樣的「上海瀚薪科技」，恐是產業技術及人才外流的國安漏洞。

高虹安指出，瀚薪是一家由台灣工研院團隊在2013年創立的半導體晶片設計公司，核心團隊包括總經理李傳英等人，主要產品正是近來最熱門的第3代半導體 - 碳化矽（SiC）功率半導體，對未來的電動車、電動巴士產業發展至關重要。

高虹安說，工研院研發團隊耗資2千1百萬的「智慧綠能電子／車電關鍵技術計畫」研發出技轉碳化矽相關技術，並由工研院完全持股之「創新工業技術移轉股份有限公司」與國發基金委託中小企業管理之「加強投資中小企業實施方案」入股投資瀚薪達3千萬元，政府可說是出錢出力又出人。

高虹安表示，今年初瀚薪解散後，原班人馬居然在中國風光掛牌，除了核心團隊、公司名稱之外，連商標都一樣，差別只在股東由國發基金和工研院旗下企業，變成中國財政部所屬基金。且過去3年，工研院平均取得政府每年80億元的科專計畫預算補助，所執行出來的研發成果，卻淪為對岸彎道超車之助力。

高虹安指出，瀚薪解散之後，在台灣的原址成立了僑外資的「凰騰股份有限公司」，除了負責人與瀚薪一樣，連人力銀行的徵才頁面也使用相同的商標與公司網址，也不諱言以「瀚薪」品牌為主軸。令人質疑，瀚薪赴中成立以及外資來台成立凰騰公司，其間的金流與技術的移轉，投審會有無掌握？

投審會專員劉佳佳表示，經查上海瀚薪為純中國內資企業，凰騰則是經核可無陸資之外資企業。技術處專委楊傳國指出，目前已有《貿易法》、《經濟部研發成果歸屬運用辦法》、《在大陸地區投資或技術許可辦法》等多元機制，李傳英若未經申報或陳報董事會即前往對岸擔任董事，亦可以背信罪追訴。

工研院執行長王鵬瑜說，依據《科專成果境外實施管制條例》規定，如上海瀚薪於台灣瀚薪解散前成立，或是李傳英已經擔任董事一職，則依法應事先報經濟部，此案已經委由檢調查辦。

高虹安表示，瀚薪成為中企，台灣的人才技術外流仍是不爭的事實，2013年至今，調查局、國安局已查獲數十起與大陸有關之營業秘密相關案件，但最後中資法人被起訴定罪的數字卻是零，顯然制度上仍有不足或失靈，需要檢討加強。

(中時 )