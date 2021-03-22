台北股市今(22日)開低震盪走高，集中市場加權股價指數終場收在16189.22點，上漲118.98點，航運三雄紛紛亮燈漲停，台積電股價也回神，收在593元，上漲2元。

台股今日開盤以16065.50點、小跌4.74點開出，指數開盤10分鐘後隨即直下，一度下探15983.77點，投資人對失守1萬6000點關卡失守還來不及反應，大盤又從9點30分開始出現拉抬，一口氣把指數拉升到16178.73點後便陷入震盪，午盤再次上攻，並來到16200.47點，再見16200點。

大盤今日由航海、面板、水泥族群帶頭上攻，陽明繳出亮眼成績單，1月每股盈餘2.32元，帶量上攻至35.85元的漲停價，同時也帶動航運族群表現強勁，包括長榮、萬海等航運三雄一檔接一檔亮燈漲停。

面板雙虎預期4、5月報價將持續走揚，群創一度亮燈漲停，來到18.85元的近年新高，友達漲幅也超過5%。台泥擬配息3.5元，股息殖利率高達8%的消息激勵，開高走高，盤中一度來到46.9元，差一檔就漲停板，也帶動亞泥等水泥類股走揚。

台積電因上周五ADR收黑，今日開盤下跌3元，開在588元，但隨著大盤指數大幅拉抬，台積電股價也由黑翻紅，盤中一度上漲5元，來到596元，聯電也終止月K連6黑，回到48元之上，漲幅逾4%，聯發科今走勢溫吞，股王大立光則較為疲弱。

法人表示，近期國際股市紛紛隨美股高檔拉回，美債殖利率上升將會時不時影響股市，影響台積電等大型權值股走勢，而台積電能否重新站回600元整數大關，也是台股觀察重點，現階段可留意成長性股票以及高殖利率個股。

(中時新聞網)