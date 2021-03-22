女星貝童彤與老公Howard在昨天(3/21)補辦婚宴，親友團超強大，不僅昔日黑澀會美眉「九妞妞」成員鬼鬼(吳映潔)、丫頭(詹子晴)、Apple(黃暐婷)、大牙(周宜霈)、小蠻(王承嫣)和筱婕(現藝名張甯兒)到場送上祝福，還有Albee(范乙霏)擔任伴娘，而她的伴娘服正面相當優雅，一轉背面卻是大秀美背，實在好姓感。

Albee為好友貝童彤擔任伴娘，昨(3/21)她也貼出婚禮當天的穿搭照，擔任伴娘的她，穿著灰藍色繞頸露肩禮服，身材相當纖細，髮型部分則是隨興紮起低馬尾，淡粉色的彩妝襯托出Albee的鵝蛋臉與白皙膚色，整體看上去走優雅質感路線，飄著仙氣。

Albee 一轉身，美背見人引爆動。(翻攝自Albee IG)

Albee也在現實動態分享當天出場時的短片，只見伴郎伴娘兩兩一組，總共6人在新娘貝童彤背後，跟著她一起扭腰擺臀，給婚禮帶來不一樣的活力，Albee隨興蹦跳轉圈，對著鏡頭送上甜甜的笑容，下一秒一轉身，這件禮服的巧妙之處才顯露，Albee大秀美背，畫面從仙氣變成性感，帶來反差魅力。

眾人都在貝童彤的婚禮上玩得很開心，Albee也在IG貼出當天照片，笑稱這回出馬：「第二次伴娘扣打用掉了」，但似乎覺得當閨蜜的伴娘是很開心的事情，嚷嚷到底是誰規定只能當三次伴娘，「我偏偏要超過」，也因為自己沒有想結婚，所以笑稱當伴娘的現在是「最接近結婚的時刻」。

(中時新聞網)