亞太電(3682)今日宣布，自祭出業界唯一數位門市24小時不打烊、最快10分鐘開通門號的便捷服務後，業績增3成。

亞太電數位門市貼近並聆聽消費者心聲，持續推出多元彈性的資費方案，2月受惠於連假上網需求及熱銷資費方案挹注，申辦用戶數較1月狂增2倍，其中7成選擇數位自助購卡模式，連假期間不求人，也能快速申辦並開通門號。另，內部觀察發現，夜間11點到隔日凌晨6點申辦量強佔3成，不僅掀起一股夜貓族申辦潮，更為超商合作夥伴深夜時段有效導客，創造雙贏局面。

亞太電數位門市為滿足不同客層需求，持續推出最彈性靈活、近客製化的資費方案，其中「月租自由換」方案，無需綁約，提供99元至299元五大資費組合，無論是長期出差、出國留學想要保留舊門號，或是趕流行爽看熱門夯劇，每個月都可依照行動上網用量需求，隨時調整月租費。

亞太電數位門市以消費者使用便利性與需求為核心，持續最佳化線上申辦流程，領先業界首創「立碼驗」功能，透過便利商店KIOSK智慧機台即可進行身分驗證，並透過宅配或全家、萊爾富購卡，即使適逢周休假期，24小時不打烊同樣可以申辦門號，最快10分鐘就能完成開通，提供絕佳的便利性。

(時報資訊)