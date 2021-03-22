美中首輪外交高層會議上演唇槍舌戰，外界先前揣測前總統川普任內採取的對抗態勢或否在拜登上台後煙消雲散，專家指出，阿拉斯加會談顯示，兩國關係回不去了，在人權議題上，拜登政府也將讓北京更難熬。

美國與大陸在阿拉斯加舉辦首場外交高層會議，雙方言詞激烈。

18日於阿拉斯加登場的美中首場外交高層會議開場白煙硝味十足，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直接點名北京在新疆、香港、台灣的行徑、針對美國的網攻等做法威脅到國際秩序，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪後續的回應更直白，直接表示美國沒資格從實力地位出發和大陸談話等。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，美陸雙方公開你來我往確實令人驚奇，不過彼此訴求的目標卻相當熟悉，北京批評美國式民主有其缺陷，華府則批評大陸在新疆的人權問題。

德州大學奧斯汀分校中國專家格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）指出，真正不同的是兩國代表針鋒相對被公開播出，令她驚訝的是，對拜登團隊而言，對外表明延續川普政府風格看來是相當重要的。她說，美國採取直率態度的目的，是為了說明大陸的行徑已經讓拜登改變對北京的看法，和先前副總統時期已經不同了。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）分析師高曼（Lindsay Gorman）指出，美方直球對決是重要的，她表示北京已經成功掩蓋在新疆的人權侵犯問題以及對香港的鎮壓。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員西格爾（Stephanie Segal）指出，由於拜登政府將人權問題提升到優先處理議題，加上不像川普政府內部各機關在中國議題上陷入內鬥，未來在人權議題方面，北京可能迎來比川普政府時期「更難熬的日子」，「你可以看到他們比川普政府更強硬、更團結。」

美中高層唇槍舌戰也代表兩國關係已經根本改變，先前專家爭論隨著川普政府下台，他所採取的對抗風格會不會跟著消失，或者因為目前的地緣政治局勢而存續，高曼指出，很明顯美中兩國要再回復到先前的狀態已經不可能了。

(中時新聞網)