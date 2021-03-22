台中市府今日舉行「西屯區西平大漁池文化公園改善工程」完工祈福典禮。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田表示，西平大漁池文化公園改建後，讓視線可穿透至烈美堂，創造遶境活動可停留的廣場空間，增設1座水池重塑大漁池意象。（盧金足攝）

「西平大漁池文化公園」持續提供市民友善、舒適且具在地特色的休憩空間。（盧金足攝）

台中市議員陳淑華指出，市府全面整建公園賦予獨特的文化建設、在地精神，增加公園的深度與廣度，重現大漁池意象、融入老二媽省親活動。（盧金足攝）

被台中市府列為無形文化資產的「老二媽3年一度省親」，今年是南屯萬和宮老二媽將回鑾西屯省親，但老二媽娘家烈美堂前的西平公園為一土丘，高程落差大，經建設局改善動線

，調整基地草坡土丘高度，增設水池重塑「大漁池」意象，工程22日完工，4月下旬老二媽省親遶境，將可以回到故居烈美堂駐駕。

台中市「美樂地計畫」優化老舊公園設施，串聯地方文化打造特色公園，建設局整建西屯區西平公園，將當地市定古蹟「烈美堂」納入公園整體規畫，因地制宜改善公園動線、新設遶境活動停留空間，增設水池重塑「大漁池」意象，並將公園重新定名為「西平大漁池文化公園」，今日啟用後，更可及時配合4月遶境活動使用，成為兼具遊憩休閒與文化傳承的地方新亮點。

市議員陳淑華表示，丹慶季媽祖會、烈美堂等地方文史團體陳情，為迎接三年一度南屯萬和宮老二媽回西屯省親活動，希望改建西平公園為文化公園，設計配合西屯、南屯盛事萬和宮老二媽回鄉省親，融入文化元素、符合地方需求，並提升為西平大漁池文化公園。

陳淑華指出，市府同意全面整建公園賦予獨特的文化建設、在地精神，增加公園的深度與廣度，重現大漁池意象、融入老二媽省親活動、搭配烈美堂文化布置等，形塑文化環境、傳達文化精髓。

建設局長陳大田說，「烈美堂」為市定古蹟南屯萬和宮老二媽祖居地，每三年有往返萬和宮及烈美堂的遶境活動，原西平公園位為烈美堂門口原有的「大漁池」，1996年經徵收改建為公園，該地理位置、象徵意義非凡。

陳大田強調，為使地方文化完整保存，公園改善方案包括調整基地草坡土丘高程，讓視線可穿透至烈美堂，創造遶境活動可停留的廣場空間、增加視覺穿透性，同時增設1座水池重塑大漁池意象。

今年適逢三年一度遶境盛會，建設局先前即訂下於活動前完成整建目標，市府感謝烈美堂、西平里長廖建森及鄉親支持，才得以讓公園於今日順利啟用。

陳大田指出，市府自2019年起推動「台中美樂地計畫」，內容除公園陽光公廁、改善公園無障礙環境及安全的遊戲環境，也關注公園是否符合在地需求及地方特色，「西平大漁池文化公園」就是最好的例子；未來市府將持續提供市民友善、舒適且具在地特色的休憩空間。

「西屯區西平大漁池文化公園改善工程」完工祈福典禮，建設局長陳大田、市議員林祈烽、楊正中、黃馨慧、陳淑華、萬和宮董事長蕭清杰、西屯區西平里長廖建森到場見證，立法委員張廖萬堅、市議員張廖乃綸也派代表到場致意。

(中時 )