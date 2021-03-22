不少桃醫護理師經歷過院內感染風波後，都相當期盼新冠肺炎疫苗的到來。（姜霏攝）

AZ疫苗22日全國開放施打，桃園市轄內22日共有約360人登記施打，部立桃園醫院年初時因爆發院內感染，造成不少醫護同仁心理及生理壓力極大，疫苗施打首日共有150人前來施打，第一線護理人員也直言「終於！」疫情爆發期間期盼已久的疫苗，終於盼到了！

桃園市長鄭文燦22日中午親至部立桃園醫院了解施打情況，因桃醫院長徐永年已施打高端疫苗，由副院長陳日昌帶領同仁一同施打，鄭文燦表示，站在第一線的醫護人員應該要受到保護，接著第二輪是中央跟地方的防疫人員，假設被列為第二輪，他也會在第二輪的時候進行疫苗接種注射。徐永年提到，桃醫的施打進度分為兩天，分別是22日及23日，早上及下午各一梯次，而這兩天內欲施打的登記人數為300人，因此一日約150人進行疫苗接種。

內科加護病房護理長鄭碧薇表示，年初疫情爆發時需要照護大量的疑似個案，當時全副武裝照顧病人時，心理壓力遠比生理及身體的壓力還要大，因此也非常希望有新冠肺炎的疫苗，不僅可以保護自己更是保護家人，每天都要面對家人，也害怕他們被自己感染，真的萬分擔憂，因此來接種疫苗時是抱持著期待的心情，因為國外也有大量的接種案例，自己並不會過於擔心，而目前單位有3、4位護理師陸續接種，期盼能透過自己以身作則的方式，讓其他護理師也都一同來注射疫苗。

耳鼻喉科主治醫師石堅也提到，其實打AZ疫苗的過程跟打流感疫苗一樣都是肌肉注射，護理師、護理長的動作也都很輕柔，談到是否會擔憂，石堅說，現在疫苗第一劑副作用會稍大一點，第二劑副作用會小一點，而副作用發生的比例也在正常合理範圍，因此認為不必擔憂，才會選擇身先士卒接種疫苗。

(中時 )