近期美債殖利率波動影響國外央行買盤，美國財政部16日公布國際資本流動報告（TIC），2021年1月時日本續居美債的最大海外持有國，月增254億美元至1.28兆美元，是六個月來首度增持，創2020年8月以來新高。中國1月也意外增加美債229億美元至1.09兆美元，創2019年10月以來一年多高點，顯示美債殖利率的上升，已吸引國外央行買進美債。即將進入第二季，投資人應該棄股轉債嗎？

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，當經濟增長及通脹升溫，美股能夠抵禦市場利率上漲的影響。在過去30年，當市場利率在3個月內上升超過0.5個百分點，標指期間平均走高3.9%。雖然今年長期利率迅速上漲0.8個百分點，但標指仍然走強近4%，印證了我們的觀點。因此，依然維持股優於債的投資策略。

瑞銀指出，從企業基本面來看，由於去年四季度財報優於預期，企業邊際利潤已重返疫情前水平，今年有望進一步上升，疊加新一輪財政刺激，瑞銀上調標指今、明年每股盈利預測，從原來的175及195美元，上調至182及205美元，盈利增長分別達到28%及13%。

美國總統拜登最初提出上調企業稅至28%，但較保守的民主黨參議員不大可能通過此方案。值得注意的是，增加稅收旨在應對新增基建開支，因此加稅料不會打擊經濟及美股牛市。

以標指年末漲至4,200點計算，預期本益比將漲至20.5倍，在極低利率環境裡，瑞銀認為估值高於歷史平均水平合理。雖然國債收益率持續走高，股票風險溢價仍然高於長期平均值，反映股票相對債券依然較有吸引力。

(時報資訊)