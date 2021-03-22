宏佳騰(1599)去年全年營收衝高，突破30億元，前3季每股盈餘2.32元，近三個交易日外資及自營商聯袂買超156張，今股價收漲1.1元，衝抵40元大關，創近一年半新高。

宏佳騰2020年營收32.25億元，年增34.45%且創新高，主要受惠去年第三季起，沙灘車外銷客戶追單客戶備貨需求訂單強勁，加上國內電動機車銷售持續暢旺；去年第三季獲利奔高，前3季每股盈餘2.32元。

宏佳騰下半年為傳統旺季，去年第三季內外銷均旺，單季營收及獲利均創新高，單季營收11.16億元，單季淨利1.27億元，EPS達1.68元，推升前三季轉為比前年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。宏佳騰去年第三季主要受惠外銷市場需求持續提升，加上第四季節慶前，歐美客戶備貨帶動客戶追加拉貨；內銷則推出新款機車產品帶動銷售提升。

宏佳騰去年第四季營收約9.63億元，仍有一定之水準，去年第四季獲利估維持高檔，全年獲利有機會挑戰新高。

宏佳騰今年前2月營收4.54億元，年增38.74%，第一季仍呈現相對淡季不淡。

(時報資訊)