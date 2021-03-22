KY公司獲利比一般上市櫃公司高，金管會、證交所及櫃買中心都強調，2021年KY公司的掛牌申請及審查，不會因近來KY頻爆雷，而暫停受理，金管會主委黃天牧22日強調，會以加強事前的掛牌審查、增加專業人士責任及掛牌後預警指標等，取代暫停受理KY掛牌申請。

證交所總經理簡立忠亦表示，KY掛牌獲利門檻較高，最後一年要賺1.2億元，但國內資本額6億元的公司獲利只要求3,600萬元；同時KY平均EPS（每股稅後獲利）是4~5元，國內上市櫃公司則是2.5~3元，即KY公司平均獲利能力較高，2008年到2019年間KY公司已發出2,312億元的現金股利，且2017年到2020年在台投資逾3億元的KY公司有12家，並聘用逾萬人到海外公司上班。

簡立宗表示，目前已核准上市的KY公司有三家，AES-KY在22日已掛牌，另外還有二家即第一化成與柬埔寨的志強，今年也會上市，還有六家正由券商輔導中，排訂今年送件。

證交所將加強KY公司的上市審查，承銷券商要協助了解，包括要揭露董事及大股東國籍、確保沒有陸資持股逾30％、台籍董事必須過半，才能送件；同時掛牌後，券商每年至少一次要去KY公司的生產基地，了解實地生產及出貨情況。

目前109家KY公司（AES上市後後為110家），其中生產基地在大陸的共79家，這波因為中美貿易及新冠肺炎疫情，造成部分在大陸的KY公司營收衰退。

(工商 )