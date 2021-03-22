2021台灣國際蘭展 遍地開花遊「蘭」圖

【旅遊經 編輯部報導】

2021臺灣國際蘭展因為肺炎疫情因素決定不開展，原預計佈置的3萬株蘭花將移置臺南市24處景點，以「遍地開花」形式讓民眾近距離賞花。而民眾可以隨著蘭花的分布來一場「2021國際蘭展遍地開花臺南賞蘭遊程」！

臺南市觀光旅遊局局長說明賞蘭遊程

台南市市長黃偉哲表示，往年國際蘭展期間，二、三十萬人進入蘭花園區觀展，今年受疫情影響不開展，民眾覺得十分可惜，因此市府決定擴大辦理「遍地開花」，將蘭花直接送往各景點佈展不僅降低佈展成本，也讓原定佈展的蘭花在花藝老師巧手下，可以結合各景點的特色，以「微型蘭展」方式綻放，更讓遊客能走訪各景點觀光。台南市觀旅局局長郭貞慧表示，如此遍地開花帶來的效益應也非常可觀，也請各景區加強花期的維護，讓蘭花特展可以吸引更多的觀光客來到臺南。在各個展區中，如虎頭埤風景區於即日起推出「與臺灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展，設置「百年風華·生生不息」、「童趣寫生·湖光山嵐」、「蘭韻紅厝」3個展區，在迎賓廣場與歷史建築紅厝周邊佈置4千株蘭花，結合虎頭埤老照片特展、「2020百年勝景耀新化」兒童寫生比賽得獎作品展及歷史建築，讓虎頭埤百年歷史底蘊與蘭花高雅的氣質相互呼應，更襯托出蘭花的美。

為讓民眾輕鬆規劃臺南賞蘭遊程，臺南市觀光旅遊局特別規劃賞蘭四條遊程路線，包括：「第一水山博賞蘭遊」、「北臺南藝文賞蘭遊」、「東臺南文青賞蘭遊」及「老臺南雙城賞蘭遊」等4條遊程，讓遊客可以輕鬆透過景點的串連，把國際蘭展的美飽覽眼福，同時更認識臺南在地美，譜出屬於自己的幸福蘭圖!。

而遍地開花的蘭花展示共24處景點以及賞蘭遊程，如下：

蘭展佈置地點──

虎頭埤風景區(臺南市新化區中興路42巷36號)

臺南左鎮化石園區(臺南市左鎮區61-23號)

臺南山上花園水道博物館(臺南市山上區山上里山上16號)

南瀛天文館/南瀛科學教育館 (臺南市大內區曲溪里34-2號)

新營文化中心(臺南市新營區中正路23號)

八角樓(臺南市鹽水區中山路4巷1號)

下營區武承恩公園(臺南市下營區中山路二段39號)

蕭壠文化園區(臺南市佳里區六安里六安130號)

總爺藝文中心(臺南市麻豆區南勢里總爺5號)

臺南市立圖書館新總館(臺南市永康區康橋大道255號)

藏金閣(臺南市東區府東街41巷6號)

臺南文化中心 (臺南市東區中華東路三段332號)

龍崎區虎形山公園/采竹生活館(臺南市龍崎區崎頂里龍崎國小旁)

赤崁樓(臺南市中西區民族路二段212號)

西門淺草市場(臺南市中西區國華街三段26號)

藍晒圖(臺南市南區西門路一段689巷12號)

水交社文化園區(臺南市南區興中街118號)

安平古堡(臺南市安平區國勝路82號)

永華體育園區田徑場(臺南市南區體育路10號)

永華體育園區棒球場(臺南市南區體育路10號)

民治市政中心前門(臺南市新營區民治路36號)

永華市政中心前後門(臺南市安平區永華路二段6號)

台南轉運站(臺南市公園路291號)

(中時新聞網)