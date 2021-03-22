小不點流淚喊出他一開始登場的叫賣聲「舶來品、舶來品，三雙兩百」跟父母道別。（公視、myVideo提供）

孫淑媚與楊大正深怕兒子就此消失崩潰搶電影膠卷畫面，令觀眾揪心。（公視、myVideo提供）

孫淑媚與楊大正深怕兒子就此消失崩潰搶電影膠卷畫面，令觀眾揪心。（公視、myVideo提供）

小不點與特莉莎兩小無猜，又彼此療癒。（公視、myVideo提供）

導演率主要演員粉絲一起觀賞大結局。（公視、myVideo提供）

公視、台灣大哥大myVideo出品年度台劇《天橋上的魔術師》上週六晚間播出大結局，讓觀眾哭成一片眼淚海！看完最後一集感觸良多的孫淑媚更是忍不住哽咽，對於劇中魔術師說「被拍下來的東西才會被記得，其他都會慢慢消失，我們都會消失，可是中華商場會永遠被記得」，特別有感觸，但接著又開玩笑對導演說：「可以把兒子還給我嗎？」讓大家破涕為笑。而她劇中消失的大兒子、現正在當兵剛好放假的初孟軒，則驚喜加入，並入戲地以Nori身分打招呼：「大家應該找我找很久了，今天終於找到我了。」

《天橋》導演楊雅喆上周六率領主要演員群孫淑媚、「三小男孩」李奕樵、羅謙紹、曾郁恒、雙胞拍林潔宜、林潔旻、偉莉莎、朱軒洋、初孟軒、宋柏緯、羅士齊、盧以恩在信義誠品一起與粉絲看大結局，全場又哭又笑。劇中小不點的愛情與親情大結局逼出所有人眼淚，但看到演員們彼此間好感情時不時鬥嘴的逗趣互動，又讓全場哄堂大笑。宋柏緯表示，一路從拍攝到播出期間每周收看，所有一同參與的人「都是去過99樓的人了！」

劇中「點媽」孫淑媚偏心大兒子Nori，讓「小不點」常覺得沒人愛而鬧脾氣，童星李奕樵說：「她就比較喜歡Nori，我跟她要錢，她都不給我錢。」不過李奕樵強調，現實生活中的點媽很好，「她還買了炸雞給我們吃！」足見這劇中一家人在戲外是貨真價實的好感情。

第九集收視率最高達1.05，落在覺得自己「沒人愛」的小不點和想逃離父親魔掌的特莉莎，一起計劃離家出走橋段。這對兩小無猜在只有他們彼此懂的「金魚泡泡」裡，聽不見世界所有的聲音，包括點爸給吃最愛玉米的問候。但卻被點媽一句尋常的問候「蛋要全熟還是半熟？」讓小不點動搖，特莉莎因此跟他分道揚鑣。而被親情喚回獨自留下的小不點，在屋頂思念特莉沙而相思成海，一句「我愛特莉莎」，讓許多觀眾大呼感動，「愛死小不點這場內心戲」，不斷留言小演員們的表現讓人驚豔，甚至為他們敲碗金鐘見！

第十集收視率最高0.96則是讓父母肝腸寸斷的小不點，出現在《戀戀風塵》電影世界裡，大正和孫淑媚眼見他在大銀幕的告別，小不點流著淚喊出他一開始登場的叫賣聲「舶來品、舶來品，三雙兩百。」不僅暗藏編導全劇集首尾呼應的驚喜，同時也是小不點對爸媽說「我愛你」的密語，和他希望被爸媽記得的模樣，讓網友大呼「哭到眼睛都腫了」、「跪著看完，整個哭爆」，網路一片淚海。

楊大正為了看兒子身影場場報到，帶著兒子最愛的烤玉米聲聲呼喚，他和孫淑媚甚至聽到是電影下檔前最後一場放映，衝到後台和工作人員搶膠捲，更是讓觀眾看到揪心！有網友大呼「背景音樂切入《戀戀風塵》主題曲時，整個起雞皮疙瘩了！」還有觀眾表示，楊大正淚灑膠捲一幕想起飾演澤爸的四分衛阿山經典曲〈雨和眼淚〉，而這場父子心相連的高潮戲，更成為小不點離開99樓的轉折，最後重回商場再度重新展現「三小男孩」屁孩經典語：「我們三個一起硬的感覺真好！」讓觀眾破涕為笑。

導演楊雅喆表示，這一集致敬了電影《戀戀風塵》及《開羅紫玫瑰》，同時他也表達對全體工作人員的感謝，「在這一行常常與工作相伴時間比家人還多。」他把暗藏的感謝心情，透過劇集影像，將大家的工作成就留在劇集裡。而《天橋上的魔術師》劇組搭配釋出電影《戀戀風塵》的國寶級剪接大師廖慶松為此劇錄製的訪談花絮，也讓大家一起見證留下來的記憶足跡。

讓不少觀眾直呼「後勁很強」的《天橋上的魔術師》大結局，在myVideo收視也表現亮眼，擊敗章子怡主演的首部戲劇作品《上陽賦》拿下myVideo戲劇館單日排行榜第一名，此外，《天橋上的魔術師》完結篇也帶動myVideo本周末不重複進站人數較上週末成長超過5成，進站流量較上周同期成長近40％，並有超過82萬人給予此劇高度肯定。同時最終回也帶旺「公視＋」OTT平台，上周吸近2千多新增會員加入觀賞。

(中時 )