蔡英文總統是否要帶頭施打新冠肺炎疫苗？衛福部長陳時中今天建議總統施打國產疫苗。總統府發言人張惇涵表示，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

牛津AZ疫苗在國外陸續傳出副作用，為提振國人對進口疫苗的信心，陳時中與行政院長蘇貞昌今天帶頭施打，外界關切總統、副總統打不打疫苗？打什麼疫苗？什麼時候打疫苗？

張惇涵表示，這個問題，大概從去年底一直被詢問至今。今天疫苗開打，當然更不會例外，首先，他必須再說一次，防疫跟疫苗都是科學問題，不是政治問題。

他說，依照指揮中心的規劃，第一階段優先給專責的醫護人員施打，蘇貞昌、陳時中也示範施打，這是以實際行動印證蘇揆所說的「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」。相信院長和部長率先施打，大家也可以對疫苗有信心。

陳時中在打完疫苗後受訪表示，建議總統施打國產疫苗。張惇涵指出，實際上，就像他一而再再而三說的，蔡英文總統、賴清德副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施。

後續也將由醫療團隊與指揮中心研商規劃，「總統及副總統都會全力配合」。他說，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統當然願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

不過蘇揆和陳時中施打疫苗後，因為防疫考量、減少醫院防疫負擔，施打過程由團隊拍攝後公布給媒體，卻遭人指涉是「打假的」。對此，張惇涵痛批「先打也可以講、不先打也可以講，甚至打了也可以講，我覺得，這種政治操作真的大可不必了！」

他強調，過去一年多以來，團結一致跟公開透明都是 台灣模式成功的關鍵原因，「落實指引、正向防疫，持續守住台灣的防疫成果，持續讓台灣如常生活，才是最重要的事」。

(中時 )