天香樓mini香辣雞炒飯，89元。（7-11提供）

7-11攜手蟬聯3年的米其林一星「天香樓」，由行政主廚楊光宗監製、使用天香樓熟成麻辣醬入菜，推出連本店也吃不到的兩款聯名鮮食—「辣炒雞烤飯糰」，與「香辣雞炒飯」，並將人氣名菜「杭式招牌東坡肉」，與「老少筍燒肉」變成微波即食的冷凍料理。

7-11表示，與餐廳主廚楊光宗耗時半年研發，首次將人氣醬料—「天香樓熟成麻辣醬」，搭配主廚拿手的雞肉私房料理，不僅是首次將麻辣醬運用在料理中，更是主廚楊光宗隱藏的私房菜，完美體現天香樓道地杭州菜的靈魂風味。

其中新品「辣炒雞烤飯糰」，以蒜炒爆香雞丁，加入天香樓熟成麻辣醬，飯體採用日本直輸鰹魚醬油與蒲燒醬調製，香氣濃郁，3月24日起以OPEN POINT 25點免費換，限量2萬份；另一款「香辣雞炒飯」，將天香樓熟成麻辣醬，搭配京杭名菜軟炸雞，醃漬裹粉油炸，香酥軟嫩，打造主廚私房炒飯，3月24日起使用OPEN POINT 會員獨享75元嘗鮮價可兌換，限量2萬份。

此外，兩款微波即食的冷凍食品：「杭式招牌東坡肉」與「老少筍燒肉」，3月24日起至4月6日止，購買天香樓冷凍品即加贈OPEN POINT 30點，預期新品上市將帶動相關業績成長2成

(中時 )