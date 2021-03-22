目前有128個國家宣示加入2050年淨零碳排放目標，台灣產業未來將面對碳關稅的衝擊，工研院22日宣布成立「淨零永續策略辦公室」，讓全院2050淨零碳排，運用跨領域的創新研究和科技研發，規畫台灣2050淨零碳策略，協助台灣產業朝淨零永續發展。

工研院院長劉文雄表示，台灣產業以出口為主，淨零碳排放將對產業產生碳關稅，甚至會對整體經濟造成衝擊，工研院成立淨零永續策略辦公室，將連結產官學研相關領域專家，規畫台灣淨零排放策略，協助產業轉型升級。

工研院副院長彭裕民指出，淨零永續策略辦公室首先將把創新科技應用在院區內，全院將在2050年達到淨零碳排放的目標，並以4大主軸展現減碳決心。

首先，電力供應零碳排，將積極佈建再生能源發電，建立次世代再生能源發電，再配合「虛擬電廠」調度，整合院內外多樣化的零碳電力資源，提供院區整體電力需求。

其次，低碳與零碳製造生產，讓實驗室廠房製程中無二氧化碳排放，循環利用製程氣體及物料，低碳排的尾氣及汙水處理。

再則，消費及使用端行為改變，以深度建築節能及公務車、鍋爐全面電氣化，達到院區零化石燃料，推動共享平台以提高資源利用率。

最後則是，二氧化碳捕捉與再利用，導入先進負碳排技術，直接空氣碳捕捉，將二氧化碳製成綠色碳氫化合物，以求工研院整體2050年達到二氧化碳淨零排放的目標。

彭裕民並說，工研院將採科學方法與工具，推演台灣2050淨零排放可能路徑供各界參考，而能源燃料燃燒佔台灣溫室氣體排放量9成以上，將提供能源供需情境評析，協助政府從低碳、無碳著手，提高能源效率。

同時，工研院已有18項低碳循環技術成果，分別從供給、使用、製造及環境四個面向切入，持續與產業合作，速推動循環經濟，逐步替換現有的生產消費模式，建立創新的商業模式，引領產業綠色轉型。

(中時 )