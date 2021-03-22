台中賓士左轉撞直行機車，19歲騎士不治（來源：台中踢爆網）

台中市北區中清路20日中午發生一起死亡車禍，一名19歲李姓騎士在上班途中，遭左轉賓士車撞飛送醫不治，但警方卻在說明案情時口誤稱「直行車應禮讓轉彎車」，令李父崩潰下跪請求主持公道。台中市第二警分局21日親赴李男靈堂上香，並向李父致歉，再三澄清是一時口誤，一切依法辦理、絕無偏袒。

這起車禍發生在3月20日11時14分，19歲李男騎機車準備到父親李科萬的房屋仲介公司上班，直行中清路到育德路口時，一輛白色賓士車在該路口左轉，兩車相撞，李男當場噴飛墜地，送醫重傷不治。肇事的賓士車女駕駛酒測值為0。

不料，台中市第二警分局向媒體說明案情時，不慎口誤將「轉彎車應禮讓直行車先行」說成「直行機車應禮讓左轉汽車」，引發李科萬不滿，質疑警方偏袒，在兒子靈堂跪地痛哭，請求還給兒子公道。

對此，台中市第二警分局先致電李科萬表示歉意，澄清是一時口誤；21日更親赴靈堂道歉，再度澄清是一時口誤，車禍事故一切依法辦理、絕無偏袒。

李科萬在臉書發文，懇請各界提供車禍的行車紀錄畫面，希望透過畫面還原真相，替兒子爭回公道。

(中時新聞網)