美國私募股權投資巨頭百仕通集團（Blackstone Group Inc.）出價56億澳元要收購澳洲最大的博奕娛樂集團皇冠度假酒店（Crown Resorts Ltd）。

皇冠集團表示，百仕通集團出價每股11.85澳元現金，較皇冠上周五收盤價溢價約20%，但仍低於皇冠去年2月20日的收盤價11.90澳元。百仕通已經擁有皇冠集團9.99%股份，是該公司的第二大股東，而新提出的收購案對皇冠的估值為62億美元。

皇冠集團表示，該提案的條件是皇冠被百仕通收購後，能獲得監管機關確認其適合在雪梨、墨爾本與伯斯持有經營賭場的牌照。數周前，澳洲當局認為這家賭場業者不適合持有雪梨的博奕牌照。

皇冠度假酒店集團周一稍早揭露這個來自美國的非正式收購要約，隨後也獲得百仕通證實。投資人看好百仕通這個全球排名第一的私募股權投資公司或其他競購者可能提高收購價格，周一皇冠度假酒店股價飆升近21%。

如果百仕通成功贏得交易，它將獲得一家陷入危機的公司。去年澳洲新南威爾斯州的監管機構指控皇冠洗錢與涉入組織犯罪，這項調查導致皇冠集團失去經營新旗艦賭場的牌照。這座新堵場位於雪梨海濱，是價值高達22億澳元（17億美元）的開發項目。

皇冠集團表示，董事會尚未對百仕通的收購要約形成共識，但會與包括監管機關在內的利害關係人展開協商。

(時報資訊)