新冠肺炎疫苗即起正式開打，為有效追蹤民眾接種疫苗後的健康情形，疾病管制署與宏達國際電子股份有限公司(HTC)旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，於疾管家建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統，讓民眾接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。

宏達國際電子股份有限公司副總經理盧佳德表示，HTC團隊數年前就開始和衛福部合作，去年也合理開發疫止神通，此次推出的V-Watch，可以讓民眾追蹤接種後的身體情況，也讓民眾接受衛教諮詢，亦能提醒民眾何時接種第2劑疫苗。

盧佳德表示，民眾接種COVID-19疫苗後，可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，每1劑接種後的1周內就會天天回報，之後逐步拉長，給予合適的關懷或就醫建議。

此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。民眾也可再任何時間無條件推出V-Watch，輸入的資料也會刪除。

指揮中心表示，未接種COVID-19疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。

(中時 )