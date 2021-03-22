宏達電副總經理盧佳德22日出席疾管署記者會時表示，COVID-19疫苗已於即日起正式開打，為有效追蹤民眾接種疫苗後之健康情形，疾管署與宏達電（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，於疾管家建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統（下稱V-Watch系統），提供民眾於接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。

盧佳德進一步指出，民眾接種COVID-19疫苗後，可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。

盧佳德表示，未接種COVID-19疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。

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