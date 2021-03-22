由富邦證券輔導的連訊通信股份有限公司（6820）22日興櫃掛牌，富邦證券資深副總吳春敏表示，連訊公司於2017年12月自連展投資控股股份有限公司的光通訊事業處分割獨立，主要營業項目為光纖通訊產品之研發與製造，主力產品為光纖通訊被動元件之跳接線、連接器及適配器等產品，終端客戶以大型電信設備商或電信營運商為主。

另外，主動元件則應用於專業影音設備訊號延長、MRT影音訊號廣播及控制、醫療手術室影音繞接系統、以及提供交換機、收發器等設備所需之光模塊及電口模塊等產品，以承接品牌客戶ODM代工為主。

連訊目前營收主要來自於數據中心、光纖到戶、5G通訊等基礎建設所需之相關光纖通訊被動元件產品。5G網路有高頻寬、低延遲、大連結等三大特性，要滿足這三大特性除了必須提高5G基地台佈建密度外，基地台後端的訊號傳輸速度勢必提升，因此5G基地台使用光通訊模組數量將大幅成長。

此外，大型資料雲端計算、大數據的蓬勃發展，帶動超大型數據中心需求成長，新冠疫情使得遠端工作、上課需求增加，亦重新帶動FTTH建置商機，均帶動光通訊產業及光纖通訊被動元件需求成長。

另外，因應愈來愈多的連接介面將面臨更高頻寬的挑戰，傳統銅線連接線長度的限制將愈來愈明顯，連訊以光通訊技術為基礎，成功開發各種界面的影音訊號延長器，同時切入醫療影像傳輸線等產品開發，以光纖之低損及無電磁干擾的特性來克服解決高頻寬介面傳輸的需求，可望帶動後續主動元件之營收成長。

連訊董事長陳鴻儀表示，公司擁有經驗豐富的機構整合、精密模具開發及連接器設計團隊，故經營策略以設計開發或客製化設計為導向，同時以中國天津地區和深圳地區做為主要生產基地。

目前連訊公司已為世界前三大電信設備商之供應鏈，未來仍將持續投入發展新技術，以因應客戶需求開發新產品，提高同業進入之門檻，同時開拓其他利基市場，以持續締造優良的經營實績，達成股東對於長期投資回報期許。

(工商 )