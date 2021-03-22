稍早氣象局針對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣發布低溫特報，由於台北市在中午近1時出現11.9度低溫，因此氣象局將大陸冷氣團升格為強烈大陸冷氣團，預計將影響到明(23)日白天，明晚到後天受華南雲系東移影響，北部、東北部有短暫雨，其他地區則為局部短暫雨為主。

氣象局預報員張承傳表示，台北測站目前測得溫度11.9度，已達到強烈大陸冷氣團標準，氣象局因此將現影響台灣的大陸冷氣團升格為強烈大陸等氣團，預計將影響到明天清晨，這波冷氣團最冷時間大概就是現在，之後降雨會趨緩，一直到周四(25)前溫度都會稍微回升但幅度不大，中部以北、東北部低溫約13到14度。

張承傳說，明天白天起冷氣團將減弱，白天會有降雨空檔，僅北部、東北部零星降雨；。明晚到後天受華南雲系東移，北部東北部有短暫雨，其他地區已局部短暫雨為主，周四之後水氣轉乾穩定，各地轉為多雲到晴。

(中時 )