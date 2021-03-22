美國傳奇拳賽播報主持人鮑伯謝里丹（Bob Sheridan），擁有不少死忠粉絲，身價更是高達2億英鎊（約新台幣80億元），日前他卻被爆出有一名40歲的私生子西蒙愛德華茲（Simon Edwards），父子相認之後，西蒙竟成為財產的唯一合法繼承人。

謝里丹是美國傳奇拳賽播報主持人。（圖／翻攝IG）

身為孤兒的西蒙小時候在天主教兒童協會生活，後來被退休的英國航太科學家麥克愛德華茲（Mike Edwards）收養，長大後成為板球運動員，但他始終有個願望，希望可以找到生父生母，2019年，西蒙在族譜網站上找到家人，意外得知生母羅斯瑪麗魯安（Rosemary Ruane）早已在1985年去世。

西蒙成為鮑伯謝里丹唯一的合法繼承人。(圖/翻攝自西蒙愛德華茲臉書)

西蒙找到其他的親人，得知父親竟是美國傳奇拳賽的轉播員鮑伯謝里丹，當年謝里丹到西蒙生母工作的飯店度假，2人一時天雷勾動地火，然而隨著謝里丹離開，這段感情也跟著結束，西蒙生母只好將孩子送養，此消息讓西蒙和謝里丹都十分震驚。

謝里丹十分開心自己有個兒子。(圖/翻攝自youtube)

西蒙表示：「做為一個拳擊賽的愛好者，我當然知道他（謝里丹）是誰，所以這是一個很大的震撼彈。」而謝里丹則透露：「我剛送走了我的妻子，上天就讓我找回了兒子，這對我來說是很大的激勵，我們現在每天都會講電話。」由於謝里丹沒有孩子，也因此西蒙成為他的唯一合法繼承人，父子倆也預計在6月相聚。

(中時新聞網)