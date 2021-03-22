看好後疫情旺盛的內需商機，王品集團宣告進軍「燒肉吃到飽」市場，今年首發由新品牌「肉次方」打頭陣，這是王品集團在台灣第22個品牌、也是王品集團第二個燒肉品牌，打出三種價位、60種肉品、山珍海味吃到飽，成為市場的領導品牌。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政說：「台灣整體燒肉市場規模龐大，但燒肉吃到飽的業態一直沒有領導品牌。團隊調研發現：台灣消費者喜歡吃燒肉、尤其是豪邁的燒肉吃飽，但總有三件事不開心：1.店家號稱吃到飽、事實上卻吃不飽；2.肉片切太薄、一夾就破碎；3.能吃到飽的食材種類太少，兩三次之後就不想去了…」肉次方一次解決消費者三大痛點，選用厚切肉品例如：肋眼牛排、7盎司安格斯黑牛排、昇龍牛、昇龍豚…等，希望用100％原塊好肉，滿足消費者的「肉慾」，搶攻90億燒肉市場的大餅、一舉成為市場領頭羊。

王品集團瞄準台灣每年90億元燒肉商機，推出「肉次方」燒肉放題、主打百分百原塊肉吃到飽，首家門店選在台北西門町商圈，於3月中試營運，菜單有三個價位，分別為588元、788元、和988元(服務費另計)，客單價初估約750元，預計在4／2日正式開幕，西門峨嵋店總共有140席座位。

新品牌「肉次方」是鎖定20-35歲、喜愛吃肉的年輕人，提供27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮和各種雞鴨羊肉，自助吧檯還有17種小菜、蔬菜任你吃，種類豐富驚喜、絕對讓「追肉人」一追再追。

「肉次方」種類豐富多達50種原塊好肉，588元／人：燒肉界人氣王【特選牛舌】吃到飽，厚薄適中、入口爽脆甜味爆發，越咬越香；及超長35公分【定番昇龍豚】，搭配秘製甜鹹醬汁，成為好吃又好拍的人氣菜色。

788元／人：專人桌邊現切【美國PRIME肋眼牛排】吃到飽，【絕品昇龍牛】使用嫩肩板腱肉質厚實、燒烤後軟嫩多汁，總長35公分絕對是追肉人的天菜。988元／人：每頭牛僅有1％【精選橫膈膜】吃到飽，過去消費者只能在高價單點燒肉餐廳才能吃到牛的橫膈膜，肉次方不惜成本讓客人吃到飽，許多試營運期間來過的網友表示： 「肉次方」敢推【精選橫膈膜】吃到飽，一舉刷出燒肉吃到飽的新高度。不喜歡吃牛的朋友【戰斧豬排】絕對推薦必點，重250g、厚1.2公分，肉質軟嫩、鮮甜。

(中時 )