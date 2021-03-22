晶華國際酒店股份有限公司（2707）去年財報出爐，2020年合併營收54億2,291萬元、年減17.03％，稅後淨利7億3,286萬8仟元、年減47.08％，EPS5.18元。晶華董事會22日決議每股分配現金股利4.38912元。

展望後市，晶華國際酒店集團除旗下在台所有品牌飯店積極衝刺國旅，且在國內與海外均有新據點開出，包括捷絲旅台南十鼓館將在今年暑假之前正式開幕，越南富國島麗晶酒店也將於下半年度面世，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點則積極籌畫中，隨各國疫苗開始施打，解封後爆發報復性旅遊潮，晶華營運可望迅速回溫，展現強勢營運動能。

晶華2020年營收獲利衰退，主要是新冠疫情衝擊，國門不開、外籍旅客無法來台，台北晶華住房生意受影響，惟台北晶華加強防疫、積極轉型，推出各項住房促銷方案，將影響降到最低，同時子司太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅、達美樂披薩業績仍正成長，集團仍有獲利。

來台國際商旅市場急凍，2020年台北地區觀光旅館平均住房率跌至28.08％，創下近10年來新低，對於都會區飯店的營運影響甚鉅，台北晶華酒店即早因應轉型為「城市度假型酒店」，以吃、喝、玩、樂、買、學為概念，推出全世界首發的「郵輪式度假體驗」住房專案，更仿效遊輪的岸上行程、推出多元豐富的偽出國美食文化之旅，廣受消費者青睞。加上餐飲以及精品業績持續成長，冷凍以及常溫零售商品也創造出極大的商機，使得台北晶華酒店的客房營與餐飲營收與台北競業相比皆為第一名，更以總營業額21.9億元持續蟬聯全台單一業者之冠，營收較第二名超越55％。

晶華旗下晶英、晶泉丰旅與捷絲旅等各品牌酒店，受惠於國旅市場大爆發，再加上政府安心旅遊補助及三倍券政策的加持，營運表現也相當亮眼。以2020年度衡量旅館營運表現之平均每房收益（Revenue per available room，REVPAR）來看，主打高端客層的太魯閣晶英酒店和深受親子家庭旅客喜愛的蘭城晶英酒店各以6,344元、5,789元分屬花蓮和宜蘭地區的第一名；台南晶英酒店和高雄晶英國際行館的REVPAR也分別以2,969元、2,020元穩居台南與大高雄地區冠軍。而位於宜蘭礁溪、以溫泉與美饌聞名的晶泉丰旅，在年底寒流頻襲之際更是一房難求，相較2019年業績，去年營業額大幅成長一千多萬。

晶華國際酒店集團在去年初即啟動嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，除了全面實施消費「實聯制」，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，確保民眾食的安全。此外，並預見市場需求、不斷推出業界第一及唯一的營運概念，以各項因應的住房餐飲行銷活動，讓消費者能安心舒適的享受五星級設施與服務，維持飯店營運動能，進一步鞏固市場占有率。同時也積極配合觀光局指導的人才轉型培育計畫，培養自身軟實力以接軌國際、持續提升品牌優質形象。

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