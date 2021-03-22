繼首度與「PChomeX 家好選物」異業合作後，亞都旗下亞緻餐飲再次攜手7-ELEVEN正式推出聯名鮮食，同時也為7-ELEVEN 首度與米其林一星餐廳跨業合作。推出的兩款聯名鮮食使用「天香熟成麻辣醬」入菜，—「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」；更將人氣名菜「杭式招牌東坡肉」與「老少筍燒肉」化身隨時可品嘗的冷凍料理，讓老饕24小時在7-ELEVEN輕鬆品嚐星級主廚的私房料理。

「天香熟成麻辣醬」為餐廳主廚楊光宗，以花椒煉油，加入八角、桂皮、丁香等漢方拌炒後靜置；再以紅蔥、大蒜與開陽炒香，隨後加入辣豆瓣與辣椒著色調味，依特定比例混合花椒油與辣椒並擱置五天使其熟成，嚐起來麻辣色香並重，滋味強烈卻圓潤豐厚。商品上市後獲得消費者好評，本次的合作即以此款商品為基底，研發多款輕便美食，「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」，即首波運用「天香熟成麻辣醬」於其中，經反覆調整後，更凸顯辣醬之香辣與開胃，並將於3月22日正式上市。

麗緻餐飲旅集團旗下亞緻餐飲是目前國內五星級飯店建構最完整之館外餐飲品牌，擁有麗緻巴賽麗、天香樓mini、麗緻坊等中西商品線全數到位。近年積極佈局通路，擁有完整餐飲資源與行銷資源是亞緻餐飲的最大優勢，且目前亦為國內五星級飯店所擁有最完整的館外餐飲組織。

在2020疫情影響下宅食商品非常活絡，聯手異業開發新品亦成為亞緻餐飲的首當要務，運用現有資源推出適合通路族群的商品，走入消費者日常。

另兩款亞緻餐飲旗下天香樓mini上市商品，「杭式招牌東坡肉」將帶皮五花以紹興酒等調料長時間燜煮入味，肉質軟嫩不油膩，紹興酒香迷人撲鼻，醬汁呈現清湯狀；「老少筍燒肉」則將五花肉爆香翻炒，文火滷煮軟嫩Q彈，老筍、新筍與調料、金鉤蝦等燒煮出筍香與味甜。

(中時 )