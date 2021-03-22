聯電(2303)低檔買盤進駐，股價早盤回測平盤以下後愈走愈高，收盤大漲2.15元至48.2元，重回5日均線之上。

聯電上周受外資賣壓，外資單周賣超聯電逾11.8萬張最多；但聯電上周股價並未跌破前周低點，守住45元；聯電今日奮力收高，上檔壓力為月季線的50元大關。

聯電ADR上周五收8.23美元，小跌0.12%，換算每股約46.85元；聯電上周五股價壓低至46.05元，外資單日賣超23560張。

晶圓代工產能持續供不應求，聯電2月合併營收149.48億元，較1月減少3.75%，但比去年同期136.06億元增加9.86%，仍創歷年同期新高。今年前2月聯電合併營收304.77億元，較去年同期成長約10%。公司預估第一季營收再創新高。

聯電持續樂觀看待第一季，產能利用率將達100%，並預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率再提升至大約25%。今年資本支出並由去年的10億美元提高至15億美元。

晶圓代工產能持續供不應求，聯電今年營收可望再創新高，法人預估聯電各晶圓製程產品需求強勁，今年相關產品平均銷售價格（ASP）可望成長5%到6%區間，獲利可望再比去年成長。

聯電今年資本支出預估15億美元，法人分析今年聯電在8吋晶圓產能可成長1%、12吋晶圓產能可成長5%，預估今年下半年到明年初可貢獻營收，估今年聯電整體產能可增加3%。

(時報資訊)