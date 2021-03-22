美國十年期公債殖利率上周升破1.7%，VIX指數暴衝，台股重新陷入萬六關卡拉鋸戰，今早一度跌破萬六又急速拉回。新興亞股整體來說，上周除越南逆勢上漲1.1%，多數皆收黑，跌幅最深的是菲律賓、印度、台股，分別為4.3%、1.8%、1.1%。外資連續4周賣超台股，上周繼續提款16.4億美元，為淨流出最多的市場，其次為南韓、泰國分別淨流出7.5億美元、3.7億美元。印度則連續第3周受外資青睞，且每次流入金額都較上次增加，仍是今年以來吸金最多的市場。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，就歷史經驗來說，通常美債殖利率上升，往往帶動股市上漲，近期股市波動主要因為美債上升速度過快，但究其根本，美債殖利率為短期干擾市場走勢的訊號，長期而言，隨疫苗奏效，經濟解封在即，經濟基本面支撐下，台股仍然長線有撐，惟操作上需注意擇股不擇市，留意具漲價效應的相關類股。

葉松炫表示，半導體晶片荒持續延燒，最新消息是富豪汽車（Volvo）也因為晶片短缺減產。傳統而言，第一季是半導體封測產業的淡季，但受缺貨題材帶動，預估產能吃緊的狀況將持續到下半年，淡季不淡，相關個股的表現值得期待。

保德信投信表示，今年來外資賣超最多的台股，反而因為企業前景展望看升，內資買盤共襄盛舉，推升台股成為亞股中漲幅最大的市場，年迄今上漲9.08%，至於菲律賓股市在嚴峻的疫情衝擊下，今年來下跌近一成之多，表現是亞股墊底。

(時報資訊)