群創(3481)將於3月23日至26日參展2021年「智慧城市論壇暨展覽」，最新智慧液晶窗戶(Smart LC Window)技術展品將首次亮相，涵蓋智慧調光窗戶與智慧投影窗戶等應用領域，更以「 Make Your Life Smarter with Innolux Smart Windows」為展覽主軸，拓展智慧建築新商機。
據研調Applied Market Research預估，2022年智慧型窗戶的市場價值將成長至68.6億美元，群創透過液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力推出智慧調光窗戶應用，其優異特性包含秒極響應(
此外，另一款智慧投影窗戶應用，群創透過獨家調光薄膜技術，可迅速切換智慧窗戶透明與霧態視野，達到兼具投影及保護隱私功能，此產品種類可運用於辦公投影機、辦公隔板玻璃窗等，未來更可進軍大型顯示器領域，搶攻大樓廣告投影牆、高端商辦大樓、百貨櫥窗等市場商機。
(時報資訊)
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