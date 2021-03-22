去年10月4日凌晨台南市新市區成功街一處民宅發生槍擊案，一起烤肉的29歲男子吳芳毅與國中學弟張修誌因細故引發衝突後，吳男返家取槍前往張家朝對方連開3槍，導致張左胸中彈傷重不治。台南地檢署去年12月間依殺人、槍砲等罪將吳男提起公訴後，台南地院22日下午合併判刑20年。

法官審酌吳男明無視國家法律，持有槍彈期間長達6、7年之久，對於社會治安造成的潛在威脅程度非微；又被害人是他的國中學弟，彼此相識10餘年，竟僅因國中就學時期之事發生口角爭執、拉扯，即開槍行兇，以宣洩個人心中不滿情緒，致被害人傷重不治死亡，造成被害人家屬難以撫平之哀痛，並嚴重影響社會治安，犯罪手段兇狠、目無法紀、情節重大，所生危害至深且鉅，自應予以從重量刑。

檢警調查，去年10月4日凌晨4點許，吳芳毅與張修誌在新市區社內一起烤肉時，2人因細故發生口角後，吳男竟憤而返家取槍，再開車前往張男位於新市區成功街住處理論。

同日凌晨4點55分許，吳男看到張男走出家門，即朝對方連開3槍，1槍射中張的左胸後逃逸。張中彈後，家人立即將他送往醫院急救，但仍因傷重於同日晚間9點6分許不治。

警方獲報即鎖定吳芳毅駕駛的汽車，並於同日接近中午循線將吳男逮捕到案，並起出1把改造手槍及1個空彈匣。全案偵查終結後，台南地檢署於去年12月17日依殺人、槍砲等罪將吳男起訴後，經台南地院審結，今天下午殺人判刑15年、槍砲判刑7年6個月、併科罰金10萬元，合併執行20年。

(中時 )