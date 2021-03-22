港名廚寶師傅監製，媽媽煮藝推港式炒飯、粉絲煲。（全家提供）

台灣首顆旅遊泡泡順利吹成，全家同步推出「美食泡泡」，將跨國美食通通包起來，一解民眾想出國的願望。全家於3月24日起端出集結日、港、台3國料理的「美食泡泡」，首推東京40年人氣洋食咖哩品牌「法蘭西亭」聯名鮮食，合作推出焗飯、烏龍麵等6款商品；另「媽媽煮藝」系列則與香港名廚寶師傅聯名，推出3款冷凍杯裝道地港食；而具台味的6款經典麵包則將麵種、內餡重新升級，讓消費者靠一張嘴吃遍國內外美食。

全家鮮食部部長黃正田表示，據內部銷售統計，去年推出金咖哩辛口和甘口兩款咖哩飯，每分鐘銷售達7個，也是微波米飯類熱銷前3名。看好咖哩熱潮，全家與日本東京人氣洋食咖哩品牌「法蘭西亭」合作，推出6款鮮食商品。

本次推出的6款咖哩新品，包含「焙煎咖哩烤雞焗飯」、以厚切豬排搭配煎蛋及起司的「大口焙煎咖哩豬排飯糰」，還有「焙煎咖哩豬排烏龍麵」、「焙煎咖哩起司雞排三明治」、「焙煎咖哩起司包」，及3月31日限定店舖「焙煎咖哩牛飯」。

而「媽媽煮藝」杯裝冷凍食品系列，則與香港名廚寶師傅合作，推出「鹹魚雞粒炒飯」、「蜜汁叉燒炒飯」，及「XO蠔油粉絲煲」，3月24日至4月20日可使用會員點數400點以半價購入，另可享任選兩件省5元、3件省10元優惠。

(中時 )