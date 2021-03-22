高市男子阿信（化名）已考上某大學博士班，卻在碩士畢業典禮隔天，走在行人穿越道上時慘遭小貨車撞飛對向車道後，又接連被兩部小自客輾過不治。一審判依過失致死罪判小貨車有期徒刑8月，雙方皆不服上訴。高雄高分院加重刑期，改判1年2月徒刑，目前全案上訴最高法院審理中。

根據判決書，2018年6月17日晚上7點多，冷氣維修技術員阿賢（化名），駕駛自用小貨車，搭載吳姓男同事，行經高雄市楠梓區海專路與海專路205巷交岔路口時，竟沒注意走在行人穿越道上的阿信，將其撞到騰空飛起墜落、翻滾到對向內側快車道上，又慘遭兩台小客車輾過，送醫傷重死亡。

兩台小客車駕駛均不起訴處分，阿賢則依過失致死被起訴。橋頭地院審理後，判阿信有期徒刑8月，阿信認為太重，檢察官則認為太輕，皆提起上訴。

高雄高分院審理認為，阿賢雖坦承犯行，但未獲被害人家屬原諒，雙方並未和解，難認犯後態度良好；且阿信為家中讀子，剛考上博士班，，家庭所受損害較一般車禍重，從重改判1年2月徒刑。目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)