台灣大學日前召開校務會議，針對校內膳食管理規定校內自助餐和便當必須使用國產肉品，美食街等外包廠商雖不限制，但須標示來源。對此，民眾黨中央委員陳思宇狠酸，台大的決定無疑打了綠委吳思瑤的臉，國民黨台北市議員羅智強也贊同陳思宇說法，批評萊豬政策搞得校園人人自危，吳思瑤能負責嗎？不過網友擔憂台大這樣做，會被法辦嗎？

萊豬進口人心惶惶，為保障學生的食品安全，台灣大學20日召開校務會議，膳食委員會公告的「校園餐廳豬肉牛肉食品品質管理計畫」中，規定自助餐、盒餐便當一律使用國產肉品，校內將執行瘦肉精抽驗工作，若抽檢不合格，校方將會公告廠商名單並要求立刻下架該開產品。

對此，陳思宇昨（21日）在臉書發文表示，民進黨開放萊豬及美牛換到了什麼？目前只換到民進黨用仇恨撕裂台灣社會，以及無數行政成本，而台大膳食委員會公告的決策，無疑是重重的打了吳思瑤一巴掌。

對於陳的說法，羅智強今（22日）在臉書發文表示，要給陳思宇一個讚，面對萊豬大舉入侵，校園只好自救，台大的動作的確是打了吳思瑤一巴掌，只能說萊豬姐姐吳思瑤投票挺萊豬，從幼兒園到大學，人人自危，台大只能抽驗自救。羅更問吳思瑤，對於這樣的結果能負責嗎？

大批網友也在po文底下痛批，「黨意凌駕民意，黨性泯滅人性」、「羅智強加油」、「陳思宇，逆轉勝」。

更有網友擔憂「（台大）這樣做不是說違反中央政策，會被法辦嗎」？網友的憂慮也不是沒有道理，因為行政院政務委員羅秉成曾在去年12月底表示，凡訂定食安自治條例萊劑零檢出者，函告無效，新訂者不予核定。羅更提醒，漠視中央或法律為無物，基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，一切依法執行，引發外界輿論嘩然，逼得政院在今年1月2日開記者會表示，政院不會主動懲戒，也不會跟公務員為敵，只是希望地方首長不要為難基層公務員。

(中時新聞網)