李姓飼主曾牽馬上大街，行經車水馬龍的台中市七期市政路，引起人車側目。（盧金足攝）

台中市府表示，馬並非寵物性質，在陌生或有潛在危險環境可能焦慮緊張，依法不得進入公園，請民眾留意避免誤觸法網。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府21日獲報有民眾在西屯區夏綠地公園遛馬，立刻派員依法勸離；建設局表示，依《台中市公園及行道樹管理自治條例》規定，公園是都市戶外休閒遊憩場所，不得攜帶動物，但符合《動保法》規定寵物不在此限，由於馬並非寵物性質，在陌生或有潛在危險環境可能焦慮緊張，依法不得進入公園，如違反《台中市公園及行道樹管理自治條例》13條第一項第14款，依照第43條罰則，可裁罰2000元至1萬元。

建設局指出，馬隻屬於畜牧類動物，若在陌生或有潛在危險的環境，容易讓馬焦慮緊張，出現無法預測的狀況，甚至可能產生攻擊性，為避免傷及一般民眾。

建設局昨日依《台中市公園及行道樹管理自治條例》第13條第1項第14款不得攜帶動物規定，針對民眾違規行為勸導，民眾也在當下帶馬匹離開。

市府強調，公園依法雖不得攜帶動物進入，但符合《動物保護法》第20條及《台中市動物保護自治條例》第4條規定的「寵物」，且其體型及種類符合規範，並使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，則不在此限。

建設局表示，對動物最好的照顧，就是讓牠在適合其生長習性的地方放養，而非影響或危及其他民眾的使用安全，如有違規情形屢勸不聽者，市府將依《台中市公園及行道樹管理自治條例》等相關規定罰處，呼籲民眾務必遵守公園使用守則。

這名牽馬到公園活動的李姓飼主，本身在黎明路上經營劍道館，他說，養了兩匹馬，每天一定要帶馬去運動，牽馬去公園活動，馬兒沒有大小便，也沒有破壞公物，怎會違法。

建設局表示，若違反《台中市公園及行道樹管理自治條例》13條第一項第14款，依照第43條罰則，可裁罰2000元至1萬元。

(中時 )