占地1.1公頃的新竹市第1座環保自然葬園區「詠生樹」22日正式啟用，新竹市民只要於2024年前申請，即可免費使用。（陳育賢攝）

占地1.1公頃的新竹市第1座環保自然葬園區「詠生樹」22日正式啟用，新竹市民只要於2024年前申請，即可免費使用，詠生樹最大容量穴位可達5354個，有包括樟樹等5個區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，提供多元葬法的新選擇。

市長林智堅今天主持詠生樹啟用典禮，他表示，政府最重要的工作就是照顧人民的一生，從生老病死，出生開始就要提供新生命最好的照顧，而當來到人生最後1哩路，也希望提供往生者最好的協助，因此打造這個詠生樹園區。

林智堅指出，詠生樹園區有3大特色，第1是「公園化」，設計超過420坪的陽光草皮，並種下83棵常年常青的樹種。第2是「環保化」，樹葬相對土葬費用較低、且更親近自然與環保。第3則是「自然化」，園區風貌與大自然融為一體，盼提供家人優雅的環境。

目前詠生樹園區屬試辦推廣期間，2024年1月1日前，新竹市民只要為往生親人申請，全額免費，期望能有更多民眾接受並響應環保自然葬。

市府民政處長李季縈表示，英國是最早推動環保自然葬的國家，從1993年開始，環保葬概念逐漸推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家，而台灣起步較晚，2001年起才開始推動環保自然葬。

但據統計，從2010至2019年間，環保葬件數從1542件增加至1萬2775件，成長了8倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

李季縈表示，新竹地狹人稠，傳統土葬方式將造成亡者與活人爭地的現象，經過觀念改變，塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也將有不敷使用的一天，因此環保自然葬的方式也逐漸萌芽。

加上自然葬與今人對「綠色地球」的環保意識符合，環保自然葬的新式葬法也很快獲得許多人的認同和履行，有鑑於此，市府遂於羽化館前方興闢新竹市第1座環保自然葬園區「詠生樹」。

園內的詠生樹是將骨灰經過處理，以一層骨灰一層泥土樹葉或花瓣層層堆疊，並加入溶磷菌加速骨灰分解與大地融為一體，且不造墓、不立碑、不留下記號，透過簡單的儀式，讓生命回歸塵土。

民政處指出，新竹市2020年死亡人口有2603人，以推廣初期、年增加率為0估計選擇樹葬比例，1年需求位數約208位，約25.7年才會飽和；若以年增加率2％估算，且若未循環使用，則約11.3年飽和。

(中時 )