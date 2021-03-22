因獵人谷地區的洪災導致鐵路停駛，全球最大煤炭出口港澳洲紐卡斯爾港（Port of Newcastle）的煤炭運輸已經暫停，而暴雨也導致該港口的船舶進出速度減慢。

紐卡斯爾港位於澳洲新南威爾斯州，是全世界最繁忙的煤炭出口港。

澳洲人口最多的新南威爾斯州過去數日連續強降雨，已經造成該國半個世紀以來最嚴重的洪災，成千上萬居民被迫撤離家園。該國氣象局周一警告，未來幾天仍將暴雨不斷。

經營獵人谷鐵道網的澳洲鐵路公司（The Australian Rail Track Corp,ARTC）周一表示，因強風暴雨不斷、洪災可能加劇，以及可能有更多樹木、電線與電線桿傾倒，目前鐵路已經暫停行駛。發言人表示，只有在水位下降，以及確保環境安全的情況下，鐵路才會恢復行駛。

去年煤炭運輸量達1.58億公噸的紐卡斯爾港表示，惡劣的天候導致船舶進出港口的速度減慢，但港口的作業仍持續進行。

紐卡斯爾煤炭基礎設施集團（Newcastle Coal Infrastructure Group）則證實已經暫停將煤炭運往紐卡斯爾港。該公司經營該港口其中一個煤炭碼頭。

獵人谷鐵道網服務的主要礦商包括必和必拓（BHP Group Ltd）、嘉能可（Glencore PLC）、New Hope Corp、Whitehaven Coal，以及兗煤澳大利亞 （Yancoal Australia）。

嘉能可表示，為安全起見，已經降低某些礦區的產量。

兗煤澳洲宣布其Mount Thorley Warkworth與Stratford Duralie兩大礦區已經停工。

New Hope則表示生產僅稍微中斷一下，現在仍可以將有限的煤炭運往港口。其他礦商尚未就營運受到的影響發表評論。

(時報資訊)