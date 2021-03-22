埔鹽鄉長許文萍前後多次會勘，還親自跑到現場畫線，調整高度，她說裝設上去後效果非常好。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣是農業大縣，南彰化埔鹽、福興等地擁有大面積稻米農田，而農田旁的產業道路，多半狹小無照明設備，不要說是晚上，就連白天也時常傳出車輛衝進稻田的情形發生。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣是農業大縣，南彰化埔鹽、福興等地擁有大面積稻米農田，而農田旁的產業道路，多半狹小無照明設備，不要說是晚上，就連白天也時常傳出車輛衝進稻田的情形發生，埔鹽鄉長許文萍涂發起想，效仿高速公路的警示燈設計，在產業道路的路口處，增設LED警示燈來提醒用路人，許文萍說，目前測試階段，未來可行將會增設在更多路段。

位在竹安宮旁的產業道路，有一排新設顯眼的亮白LED警示燈，讓原本昏暗的產業道路，瞬間亮了起來，就像是飛機場的跑道燈一樣，指引駕駛一條明路，這些都是埔鹽鄉公所的貼心設計，所有警示燈都是太陽能供電，日間蓄電晚間感光天色昏暗，就會自動開啟。

埔鹽鄉長許文萍說，很多高速公路在轉彎處，都會架設太陽能警示裝置，想說是不是也能放到埔鹽的產業道路來使用，前後多次會勘還親自跑到現場畫線，調整高度，裝設上去後效果非常好，除了提供照明提醒用路人外，低光源還能減少對農作的光害，效果比預想中還好。

許文萍說，特別選擇LED白光比較顯眼外，也比較接近車燈顏色，跟路燈做一個區隔，駕駛遠看會以為對向有來車，就會自動減速，目前僅有竹安宮旁的十字路口裝設，未來會繼續拓展到其他危險路口，有民眾反映的話，也會進行綜合評估是否有裝設的必要，讓民眾有一個安全的用路體驗。

(中時 )