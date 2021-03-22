AZ疫苗今開始接種，台北市市長柯文哲及副市長黃珊珊一早前往北市聯醫和平院區，視察接種流程細節並給予醫療專業指導，同時慰問一線工作人員，根據統計，北市聯醫和平院區獲分配40瓶疫苗，每瓶可供10人施打，約共計400劑疫苗。

台北市聯醫表示，截至3月17日止，聯醫符合條件且同意施打疫苗醫護同仁共有1868位，每人因施打情形不同，無法確定每日施打人數，但目標人數為每日施打40人。

北市聯醫指出，為確認施打流程及與中央資訊流介接順暢，22日由和平院區直接照顧及採檢確診疑似個案的專責病房等同仁先接受施打，其餘院區及醫院同意施打的A1、2級醫護同仁，則視之後狀況及系統發展，接受預約並增加接種量能。

AZ疫苗今開始接種，台北市市長柯文哲及副市長黃珊珊一早前往北市聯醫和平院區，視察接種流程細節。（北市府媒是組提供／游念育台北傳真）

北市聯醫表示，因施打前必須以健保卡確認身份丶填寫意願書及接種紀錄卡丶問診評估等程序，施打後需30分鐘休息觀察，為此特別設立「專責門診」及「休息區」，每周一到周五，上下午各一診。

聯合醫院表示，為求醫療量能正常運轉，因此分散同一單位施打時間；北市聯醫強調，現行依中央規範，目前只針對符合條件的第一線防疫相關的醫護人員優先施打。

(中時 )