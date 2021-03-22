七星潭明星狗「總裁」遭踹死影片曝 遭恐怖暴行牠當街哀號(翻攝自邵柏虎臉書）

花蓮七星潭的明星狗「總裁」日前咬傷未牽繩的臘腸犬後，遭臘腸犬的主人發怒猛踹傷重死亡，此事引發花蓮當地民眾怒火；「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」理事長邵柏虎介入調查後，他公開當時影片，只見白衣男手拖著總裁，一腳不斷猛踹，即便總裁的主人「椰子伯」苦求阻止仍無用，總裁則一直哀號；不過邵柏虎強調此事雙方都有責任，目前警方已接獲報案調查中。

邵柏虎在臉書公開的影片中，白色衣服的男子抓住總裁的項圈，不斷出腳猛踹總裁，總裁則哀吼狂叫，當下有目擊路人大喊虐狗，而椰子伯後來見狀上前哭求別打，但白衣男仍不斷出腳踹，甚至將椰子伯的摩托車鑰匙拿走，留下臘腸犬逕自離開，不讓總裁及時送醫，最後總裁因內出血致死，而白衣男之後還帶著4名友人持棍回來，作勢要打椰子伯。

邵柏虎公開當時影片，只見白衣男手拖著總裁，一腳不斷猛踹，即便總裁的主人「椰子伯」苦求阻止仍無用，總裁則一直哀號。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎表示，此事件雙方都有責任，目前總裁已送至台大醫院解剖，若確認其基因比例比特犬佔大部分，椰子伯則未依規定將攻擊性犬種戴嘴套，將開罰3至15萬，而總裁在此事件之前已咬傷過5隻狗，其中1隻臘腸犬被咬死。而白衣男因為未牽繩也有責任，目前動保所會約談做筆錄，並將證據送往地檢署審理。

此事件在花蓮當地引發民眾憤怒，邵柏虎說，還好當下有民眾錄下白衣男惡行，他陸續也收到許多目擊民眾還原情況，目前會盡力蒐集相關證據提交警方；他強調具攻擊性的犬隻都需戴嘴套，但白衣男活活踢死狗非常殘忍，直言「你還有沒有良心？」

(中時新聞網)