證交所為了提供投資人了解所有上市公司（並非只針對KY公司），針對財務面及交易面列出指標，證交所副總陳麗卿指出，對KY公司列出九大指標目的是提醒投資人注意，並非列入指標的公司都是問題公司，例如矽力-KY及世芯-KY等二檔是因股價交易面列入，與財務獲利衰退完全無關；即使是公司財務業務衰退也不代表公司有償債能力的問題。

陳麗卿表示，公開資訊觀測站「財務重點專區」中針對KY公司列出九大指標已行之多年，提供投資人要了解個別公司財務業務及交易面情況，可以上網查詢，九大指標包括：

指標1：變更交易方法或處以停止買賣者（有關交易方法變更之實施日期以本公司公告日為準）；指標2：最近期財務報告每股淨值低於10元且最近連續3個會計年度虧損者；指標3：最近期財務報告每股淨值低於10元且負債比率高於60％及流動比率小於 1.00 者（金融保險業除外）；指標4：最近期財務報告每股淨值低於 10元且最近兩個會計年度及最近期之營業活動淨現金流量均為負數者。

指標5：最近月份全體董事監察人及持股10％以上大股東總持股數設質比率達9成以上者；指標6：最近月份資金貸與他人餘額占最近期財務報告淨值比率達30％以上者（金融保險業除外）；指標7：最近月份背書保證餘額占最近期財務報告淨值比率達150％以上者（金融保險業除外）；指標8：董事、監察人連續3個月持股成數不足者；指標9：其他經台灣證券交易所綜合考量應公布者。

依公開資訊觀測站最新揭露，20檔警示KY股中包括已經變更交易方式的英瑞-KY、淘帝-KY、凱羿-KY以及已經停止交易康友-KY之外，其餘16檔KY包括再生-KY、勝悅-KY、百達-KY、宏旭-KY、世芯-KY、龍燈-KY、東科-KY、大洋-KY、矽力-KY、光麗-KY、泰福-KY、虹揚-KY、羅麗芬-KY、金麗-KY、威宏-KY、吉源-KY。這些公司並非全數符合九大指標，有些可能只符合其中一、二項。

(工商 )