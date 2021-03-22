新北平溪區的靜安吊橋是在地僅存的運煤吊橋，見證地方煤礦文化興衰，因吊橋鋼索構件、橋面板損壞嚴重，影響通行安全，新北市府與公所斥資1600萬元整修，22日完工啟用。新北市長侯友宜盼成觀光亮點。

新北市府與平溪公所22日舉行啟用儀式，侯友宜表示，靜安吊橋整修能順利完成，要感謝議員、里長、區長及市府團隊的用心及協助，期許市府和地方能共同努力合作，讓市政能夠順利推動，讓好山好水的平溪區，更加繁榮。

平溪區長曾繁盛表示，在煤礦產業興盛的時代，平溪區內橫跨基隆河流域的運煤吊橋有十幾座，現在僅剩靜安吊橋依然矗立在十分里及南山里交界，礦場停採之後，改供行人通行。

曾繁盛指出，北縣政府時代曾全面重新整修，於2010年1月完工對外開放，後因平溪潮溼多雨，經過10年使用，靜安吊橋鋼索構件、橋面板等損壞嚴重，影響通行安全，市府補助全額工程款約1600萬元，整修後的靜安吊橋，安全性將更提升。

平溪區公所指出，走在吊橋上，除可以欣賞基隆河兩岸的風景，開闊的視野也令人心曠神怡。來到平溪十分地區，放天燈、逛逛十分瀑布、十分老街之外，也不要忘了到靜安吊橋感受漫步在天空中的奇妙感受。

本次啟用典禮平溪公所製作有關靜安吊橋的文創商品，以運煤台車為造型的存錢筒，希望讓大家能存下滿滿的幸福和平安，也帶給大家「煤趣運來，牛好日子」。

活動也邀請在地龍安社區發展協會理事長吳明賢導覽，對當地人而言，靜安吊橋是生命記憶的一部分，吳明賢說到過去女礦工阿姨們在鋪著軌道的吊橋上，嬌小的身軀左右移動踩著「迷蹤步」，就像「吊橋上的魔術師」，神奇地讓比自己重好多好多倍的台車前進，感謝市府讓靜安吊橋繼續以最美的姿態守護平溪。

(中時 )