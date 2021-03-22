楊祐寧、陳昊森、馬念先、9m88參加《接招吧！製作人》開鏡。（牽猴子提供）

由金鐘獎最佳導演高炳權執導的最新音樂職人影集《接招吧！製作人》22日開機，主演陣容來頭也不小，楊祐寧、9m88、馬念先、陳昊森領銜主演。近年演藝重心都在大陸的楊祐寧高人氣回歸，這次不僅擔綱男主角演出唱片製作人，更升格為監製，首度擔任監製的他，從劇本到製作，樣樣親力親為。楊祐寧說：「一直想參與製作。這個題材台灣戲劇上沒有看過的，作為一個演員也是挑戰。在這樣的案子裡擔任監製，學習到很多。故事講述唱片圈最輝煌的年代，希望在這個數位的年代，可以讓大家看到那個時候的唱片業。」

楊祐寧透露，在看完劇本跟高炳權導演討論時，就提出女主角人選可以找9m88，因這角色需要活潑充滿幹勁，自己也很喜歡她的音樂，覺得完全符合女主角特色，所以第一人選就是想到她。於是有了這樣跨界新鮮組合。他飾演的音樂製作人和9m88飾演的音樂製作新鮮人，在劇中如師徒般互相影響彼此。

9m88是首度挑大樑擔任女主角，她說：「拍完電影《我沒有談的那場戀愛》後，覺得對戲劇很有興趣，因為它幫助我在創作上面，或是單純身為一個表演者或創作者上有很大的幫助，所以就接下這個挑戰啦！」也因為《接招吧！製作人》主要劇情在千禧年華語流行音樂最輝煌的年代，而她是2017出道的，當時沒加入任何經紀公司跟大唱片公司，所以也很想體驗所謂的唱片圈黃金年代是什麼。

影集《接招吧！製作人》今天開鏡 前排左起為9m88、音樂導演黃婷、導演高炳權、楊祐寧、馬念先、陳昊森。（牽猴子提供）

《接招吧！製作人》每一集都有一首代表歌曲，更找來曾擔任孫燕姿、劉若英、梁靜茹等天王天后級唱片製作統籌黃婷擔任音樂導演，讓每一集故事充滿音樂魔力。黃婷表示：「這部戲不同於其他戲劇，音樂和劇本是同步發展的，歌沒有劇不完整，劇沒有歌也不成立，有些故事甚至是先有詞或先有曲，才有故事，但又不是MV也不是音樂劇，是一個沒有參考影片的新形式。最大的壓力來自於劇集開拍前，就必須先把歌做好，且必須準確地知道音樂在劇中如何被呈現，如何透過音樂和戲劇的結合，讓一般觀眾也能知道每首歌的幕後工作，且能夠被感動。」

導演高炳權也強調《接招吧！製作人》不會是音樂愛情故事般的影集，是一部故事設定在千禧年，以流行音樂產業為背景的職人劇，高炳權表示：「我們希望透過每一集不同曲風的音樂製作，看到一首首打動人心的音樂是如何被製作出來的，也希望透過這部劇，看到台灣流行音樂20年來的變遷。」《接招吧！製作人》由金鐘獎最佳導演高炳權執導，台灣大哥大myVideo、樂到家國際娛樂、滿滿額娛樂、秀泰國際娛樂、壹壹影業共同投資出品的，並與環球國際唱片進行全面音樂合作，全劇共計12集，預計今年年底播映。

(中時 )